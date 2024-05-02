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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف الشناوي من المشاركة مع الأهلي أمام الترجي في نهائي أفريقيا

صدى البلد

كشف أحمد حسن ، نجم منتخب مصر السابق موقف محمد الشناوي من حراسة مرمى الأهلي في نهائي افريقيا.

وكتب عبر فيسبوك: "الشناوي يرافق الأهلي إلي تونس لخوض النهائي الافريقي أمام الترجي ويحمي عرين فريقه".

الأهلي ومازيمبي

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيًا في الذهاب.

 

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دوري الأبطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.

 

 

 

 

ابطال افريقيا الأهلي ضد الترجي الأهلي ومازيمبي الأهلى دورى أبطال إفريقيا محمد الشناوي

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