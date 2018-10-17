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حوادث

القبض على 17 متهما في واقعة مقتل 4 أشخاص بنزلة فرج الله بالمنيا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ايمن رياض
ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض علي 17 متهمًا في أحداث اشتباكات مسلحة وقعت بنزلة فرج الله التابعة لمركز المنيا بسبب خلافات الجيرة بين عائلتي (سنوسي و فتحي) أسفرت عن مقتل 4 أشخاص من بينهم 3 من عائلة فتحي أحدهما طالبة وقتل مسن من عائلة سنوسي كما أصيب 6 أشخاص من الجانبين.

حيث كشفت التحريات ان سبب وقوع الاشتباكات خلافات الجيرة علي حائط يفصل بين منزل العائلتين وتطور الأمر بينهما إلى مواجهة مسلحة بينهما ادت الي مقتل واصابة 10 اشخاص وتم تطويق القرية والقي القبض علي عدد كبير من المتهمين .

كان مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز المنيا ، يفيد وقوع اشتباكات بقرية نزلة فرج الله، واستُخدمت فيها أسلحة نارية مما أدى إلى قوع قتلى ومصابين .

انتقل علي الفور مباحث المديربه و رئيس مباحث المركز وتم السيطرة علي المشاجرة، وتبين أنها أسفرت عن وقوع 4 قتلي هم: "أحمد-ع" 20 عامًا، وشقيقته زينب 22 عامًا طالبة، و"محمد-ف" 52 عامًا، من عائلة أولاد فتحي، و"أنور-ع" 71 عامًا.

وأصيب 6 أشخاص من العائلتين وهم "عبد الرحمن-ا" 45 عامًا "عمر-ا" 38 عامًا، "أحمد-ا" 32 عامًا، "منال –م" 44 عامًا، "محمد –ف" 43 عامًا، و"عبد الحكيم –ف" 56 عامًا، وتنوعت إصاباتهم ما بين طلقات نارية بالذراعين الأيمن والأيسر والساعد والفخذ والصدر.

وأخطرت النيابة لفتح التحقيق وعلي الفور انتقل علي الفور فريق نيابه من مركز المنيا برئاسة المستشار احمد ايهاب حافظ رئيس النيابة لمعاينة.

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