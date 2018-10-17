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أحمد موسى: إنقاذ طائرة ميلانيا ترامب من الاحتراق فى الجو..فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:16 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نجت من حادث طائرة.

وأضاف موسى، خلال تقديمه، برنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد إقلاع الطائرة بربع الساعة شاهدوا دخانا وبوادر حريق وتم عودة الطائرة إلى المطار.

وأشار موسى إلى أن المشكلة كانت لعطل فنى أو ميكانيكى.

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