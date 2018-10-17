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فن

هيفاء وهبي تهدد متابعيها على انستجرام .. تعرف على السبب

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:24 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تصدرت الفنانة هيفاء وهبى مواقع البحث بعد ظهورها لأول مرة مع شقيقتيها هناء وعلياء حيث خضعت لجلسة تصوير جديدة معهما وقامت بنشرها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلقت هيفاء على الصور قائلة: "ما شفت أبدا مثل حب الأخوات لبعض مهما اختلفن أو اتفقن، بس عالأكيد هو حب خالى من الأحكام المسبقة والظلم والحقد الذي يملأ العالم".

وأضافت: "هانو وعليا أنا بعرف أنكن ما بتحبوا الأضواء، بس حبيت بيّن للناس إلى بتحبني شو بقصد لما قول أهلي وأهلي، والسبب الأهم لطمنكم أني بألف خير عندما أكون بعيدة عن الأضواء! 

وختمت هيفاء التغريدة بقولها " بليز اللي عنده كومنت مريض يأجله لما أحط صوري لوحدي.. من يكسر قلب أختي اكسر له عنقه".

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