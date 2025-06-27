وفاة كاهن من إيبارشية ملوي إثر حادث سير.. والبابا تواضروس يقدم التعزية

توفي، أمس، الأب القس يوليوس جاد السيد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس، بقرية جلال الغربية، مركز ملوي، عن عمر قارب ٦٣ سنة، بعد خدمة كهنوتية استمرت لأكثر من ١٥ سنة.

ولد الأب المتنيح ( المتوفي) في ملوى يوم ٢٣ نوفمبر عام ١٩٦٢ وحصل على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية، تخرج بعدها في الكلية الإكليريكية بالمنيا، القسم المسائى، عمل في مجال التربية والتعليم حوالى ٢٤ سنة.

سيم كاهنا بيد نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي، يوم ٣٠ مايو عام ٢٠١٠. فخدم في كنيسته بأمانة واجتهاد حيث كان أول كاهن يسام لها.

تعرض أمس الأول لحادث سير تنيحت على إثره زوحته، بينما فاضت روحه أمس.

البابا يقدم التعزية

وأقيمت صلوات تجنيزه بعد ظهر اليوم في كنيسته.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا ديمتريوس مطران إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القس يوليوس جاد السيد، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة ولشعب كنيسته، طالبًا له النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.