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محافظات

نقيب فلاحي بني سويف: سعر القطن لا يسر عدوا ولا حبيبا

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:32 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
قال سيد قرني، نقيب الفلاحين ببني سويف، إن سعر القطن "لا يسر عدواً ولا حبيباً" في البيع ولا في الشراء، مؤكدًا أن الفلاحين أبدوا غضبهم بشأن سعر قنطار القطن، حيث إنهم أوردوا ثلث الكمية وتم استلام حقها، كما تم توريد الثلث الثاني ولم يتم تسليم حقه، فيما لم يتم توريد الثلث الأخير من المحصول.

وأوضح نقيب فلاحي بني سويف في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الكمية المزروعة على مستوي المحافظة تفوق 10 آلاف فدان من القطن، لافتًا إلى أن الصرف المغطى من أهم المشاكل التي تقابل المزارعين، فهو يتسبب في تدمير مئات الأفدنة من أجود الأراضي الزراعية بسبب انسداد جميع خطوط الصرف المغطى وغرف التفتيش الخاصة به داخل الأرض الزراعية.. مما يؤدي إلي ارتفاع نسبة الملوحة بالأراضي الزراعية. 

وانتقد نقيب الفلاحين تجاهل الحكومة لأزمة نقص مياه الرى وانخفاض منسوب المياه فى الترع والمصارف بكافة مراكز وقرى المحافظة، وهى أزمة متكررة كل عام، حيث تتسبب فى إلحاق الضرر بمئات الافدنة بالمحافظة.

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