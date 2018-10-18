نقيب فلاحي بني سويف: سعر القطن لا يسر عدوا ولا حبيبا

قال سيد قرني، نقيب الفلاحين ببني سويف، إن سعر القطن "لا يسر عدواً ولا حبيباً" في البيع ولا في الشراء، مؤكدًا أن الفلاحين أبدوا غضبهم بشأن سعر قنطار القطن، حيث إنهم أوردوا ثلث الكمية وتم استلام حقها، كما تم توريد الثلث الثاني ولم يتم تسليم حقه، فيما لم يتم توريد الثلث الأخير من المحصول.





وأوضح نقيب فلاحي بني سويف في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الكمية المزروعة على مستوي المحافظة تفوق 10 آلاف فدان من القطن، لافتًا إلى أن الصرف المغطى من أهم المشاكل التي تقابل المزارعين، فهو يتسبب في تدمير مئات الأفدنة من أجود الأراضي الزراعية بسبب انسداد جميع خطوط الصرف المغطى وغرف التفتيش الخاصة به داخل الأرض الزراعية.. مما يؤدي إلي ارتفاع نسبة الملوحة بالأراضي الزراعية.



