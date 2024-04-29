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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو خليل: إسرائيل اليوم لا تعرف إلى أين تذهب.. وفظائعها دخلت كل بيت

عمرو خليل
عمرو خليل

قال الإعلامي عمرو خليل، إنّ آلة القتل والتنكيل ضد سكان قطاع غزة تواصل انتقامها وجرائمها بلا تردد، مستدركا: "لكن نصر نتنياهو المطلق وفق مواصفاته وشروطه لا يزال أيضا أمرا مستحيلا، فإسرائيل اليوم لا تعرف إلى أين تذهب؟ هل إلى صفقة لتبادل للأسرى والمحتجزين فتنهار حكومة نتنياهو أم إلى تنفيذ تهديدها وفرصتها الأخيرة باجتياح مدينة رفح الفلسطينية.. فتخسر الكثير والكثير؟".

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إعلام عبري: إسرائيل تقـ تل عنصرا من الحرس الثوري الإيراني في طهران

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البيت الأبيض: المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في الحرب بين إسرائيل وحماس

وأضاف "خليل"، خلال تقديم برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع دولة الاحتلال الإسرائيلي في ورطة الحرب في غزة، وجرائم الحرب منذ السابع من أكتوبر لم تحقق شيئا من أهدافه.

وتابع: "فظائع إسرائيل فيها دخلت إلى كل بيت في العالم، فحركت المدن والجامعات في أمريكا وأوروبا دعما لغزة وفلسطين، حتى أن إسرائيل اليوم تخشى من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة كبار في الجيش والحكومة".

وواصل: "ما يحدث في غزة بلا شك صادم ومؤلم، وعدم إيقاف آلة الحرب أكثر صدمة وإيلاما، ومن أجل هذا تتوالى جهود مصر، وتأمل القاهرة بعد اتصالات مكثفة ومن خلال رعايتها المفاوضات الحالية في موافقة الطرفين على صفقة وتبادل ووقف إطلاق النار ووضع حد ينهي كارثة حرب تستنزف الجميع".
 

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