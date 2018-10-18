ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

التخطيط: الصناعة من أهم القطاعات في المرحلة القادمة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:45 ص
صدى البلد
آية الجارحي
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن قطاع الصناعة يعد أحد أهم القطاعات الرائدة التى سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير في المرحلة القادمة، حيث انه يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطنى وتعول الحكومة بشكل كبيرعلي هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الانتاج سريعة النمو.

كما أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قدرها 746.2 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال الفترة (18/2019-21/2022)، ويخص العام الأول منها نحو 74.1 مليار جنيه، مضيفة أن خطة العام المالي 18/2019 تستهدف كذلك إنشاء 5000 مصنع جديد بنسبة نمو 111٪ مقارنةً بعام 17/2018، وبما يعمل على توفير نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة، فضلًا عن تطبيق سياسات مُحفزة لتشجيع انضمام 600 مصنع من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وقال الدكتور أحمد كمالي خلال حضوره الفعاليات إنه من المستهدف زيادة معدلات الاستثمار في الناتج المحلي لتصل إلي 20%، مؤكدا أنه بالرغم من وصول معدل الاستثمار إلى 15%، إلا أن تلك الزيادة لا تحقق لنا التنمية المستدامة والاحتوائية التي نطمح إليها.

وكان الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط قد شارك أمس الأربعاء فى فعاليات إطلاق مبادرة "دليلك للاستثمار الصناعي في مصر" وإعلان نتائج تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 في مصر والتى أطلقها المركز المصري للدراسات الاقتصادية وذلك تحت رعاية د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

واوضح كمالي أنه لا توجد دولة استطاعت أن تحقق نمو اقتصادي مرتفع دون أن يكون لقطاع الصناعة فيها دورا كبيرا لما يحققه هذا القطاع الهام من توفير عدد كبير من الوظائف اللائقة، كما أن قطاع الصناعة من القطاعات التى لها قيمة مضافة عالية، فضلا عن كونه من القطاعات التى لها تشابكات مع قطاعات أخرى.

وحول استراتيجية التنمية المستدامة أشار نائب وزيرة التخطيط أنه يتم حاليا تحديث وليس تغيير لرؤية مصر 2030 وذلك نتيجة التغيرات الدولية والإقليمية والمحلية الحادثة، حيث تم إضافة موضوعات هامة لتحديث الاستراتيجية مثل المشكلة السكانية، وموضوع ندرة المياه، موضحا أن خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة كذلك تنعكس بنتائجها علي تحديث رؤية مصر 2030. 
 
كما أشار د.أحمد كمالي إلي منظومة المتابعة والتقييم والتى تنقسم إلي ثلاثة أقسام أولها هو متابعة تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، والقسم الثاني هو متابعة تنفيذ برامج الحكومة، وقسم متابعة تنفيذ المشروعات العامة أو الاستثمارات العامة والتي تمول من الباب السادس، مؤكدا أن هناك ثلاث مستويات للرقابة والتقييم بكل قسم، وموضحا أنه يتم العمل حاليا علي منظومة الكترونية للربط المباشر بين المشروعات وبين برنامج الحكومة والأهداف الأممية واستراتيجية مصر 2030.

أضاف كمالي أن هناك توجه حاليا من الحكومة لتحديد سبعة قطاعات واعدة تم اختيارها بمعايير معينة كقدرتها علي المساهمة في الناتج وقدرتها علي النمو المستقبلي والعمل علي خلق وظائف لائقة، بالإضافة إلي تشابكاتها مع القطاعات الأخرى، فضلا عن قدرتها علي المنافسة الدولية، وأن يكون لها قيمة مضافة كبيرة، مؤكدا أنه يتم حاليا عمل برنامج إصلاح هيكلي لتلك القطاعات السبعة وهذا الاصلاح الهيكلي يضم اصلاحات تشريعية ومؤسسية واصلاحات مرتبطة بالإجراءات والسياسات.

تجدر الإشارة إلي أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية قام على مدى عام واحد بإعداد "دليلك للاستثمار الصناعي في مصر" بهدف توفير معلومات عن كل أقاليم ومحافظات مصر والتى يحتاجها أي مستثمر صناعي حيث يتناول الدليل أربعة مناطق هم المحافظات الحضرية، محافظات الوجه البحري، محافظات الوجه القبلي، المحافظات الحدودية.

موضوعات متعلقة

"التخطيط " تحدث السياسات المالية لـ "رؤية مصر 2030"..هالة السعيد: نستهدف تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية..و حسين أباظة: نسعى لدمج القطاع غير الرسمي فى الاقتصاد القومى

وزارة التخطيط: تحديث أهداف قطاع السياحة في رؤية مصر 2030.. هالة السعيد: نهدف لجذب المزيد من الاستثمارات السياحية.. و"حسين أباظة": حصر المشكلات لإيجاد حلول لها

التخطيط تطلق المرحلة الثانية من ورش عمل مناقشة تحديث محاور رؤية مصر 2030

وزارة التخطيط تشارك بالمنتدى العربى للتنمية المستدامة في دورته الخامسة..صور

التخطيط: المواطن المصري قلب عملية التنمية ومن يحققها على أرض الواقع

هالة السعيد: الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة

ترشيحاتنا

هل موت الفجأة من علامات سوء الخاتمة؟ علي جمعة يجيب

وزنك ثابت.. مشروب سحري لحرق الدهون بسرعة لا تتوقعيها

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

المخابرات الأسترالية تحذر من خطورة نقل السفارة للقدس

بعد إصابة نجمة أراب آيدول إيناس عز الدين بمرض نزيف القولون.. تعرف على أسباب الإصابة بالمرض.. و6 أعراض خطيرة تصيبك أبرزها البواسير

استخدامات تجميلية وغير متوقعة للفازلين .. أبرزها إزالة المكياج

وزارة التخطيط تمثل مصر في اجتماع المنظمة العربية للتنمية الإدارية

فيسبوك تكشف معلومات جديدة عن اختراق طال ملايين من مستخدميه

وصفة الشاى الأخضر والخردل لمنع تساقط الشعر

ابعد عن الفخ.. 6 أمور ضعها في حسبانك عند شراء سيارة مستعملة

4 مؤثرات تسبب كثافات مرورية بمحاور وميادين العاصمة

الأهلي ينقل شكواه للاتحاد الدولي بشأن كأس العالم للأندية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أضرار الشاى الأخضر على صحة الإنسان

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بالوادي الجديد

رويترز: تركيا لم تسلم أمريكا أو أوروبا أي تسجيلات بشأن الخاشقجي

بعد إصابة نجمة أراب آيدول إيناس عز الدين بمرض نزيف القولون.. تعرف على أسباب الإصابة بالمرض.. و6 أعراض خطيرة تصيبك أبرزها البواسير

الأمن العراقي يكشف سر وفاة خبيرة تجميل شهيرة

الأهلي ينقل شكواه للاتحاد الدولي بشأن كأس العالم للأندية

لم يفعلها العالمي عمر الشريف في حواراته التلفزيونية.. منى زكي وأمينة خليل وجميلة عوض وصلات استفزاز لجمهور يجهل الإنجليزية ..فيديو

مسئول أمريكي يكذب المزاعم القطرية: السعودية لم تدفع أموالا في قضية خاشقجي

الصحف السعودية: مصر وروسيا يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.. وبوتين يطالب السيسي بتفعيل التعاون العسكري.. واشنطن تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية.. وانخفاض احتياطي النفط الأمريكي يرفع الأسعار

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

العربية نت: قضية خاشقجي تتحول إلى 11 سبتمبر جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تتخلى عن هذا الأمر بعد إعلان حملها

وصفة الشاى الأخضر والخردل لمنع تساقط الشعر

للمبتدئين.. أساسيات طهي الأرز بأنواعه.. أبرزها المعمر حلو وحادق

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

فيديو

المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
5 وصفات من رضوى الشربيني لإطالة وتقوية الأظافر
مصر وروسيا.. 75 عاما من العلاقات المشتركة
طريقة عمل شيبسي الجزر المخبوز للشيف أميرة شنب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟