مواجهات نارية في الجولة السابعة بدوري القسم الثاني

تستأنف مباريات دوري الدرجة الثانية اليوم بعد فترة التوقف وتقام اليوم 21 منافسة في تمام الساعة الثالثة عصرا ، ولعل أبرزها ديربي محافظة السويس بين منتخب السويس وفريق بورتو والتى ستشهد ملحمة كروية رائعة .





وجاءت مواجهات الأسبوع السابع كالتالي :-





أسوان vs تحرير أسوان

مركز شباب ناصر ملوى vs تليفونات بني سويف

ديروط vs طهطا

النصر للتعدين vs الفيوم

بني سويف‏ vs الوليدية

سوهاج vs الألومنيوم

الإعلاميين vs المنيا

نادي مصر vs جمهورية شبين

المريخ vs القناة

منتخب السويس vs بورتو السويس

الزرقا vs النصر

كوكا كولا vs سيراميكا

الشمس vs أبى صقل

الأوليمبي vs فاركو

الرجاء vs طنطا‏

مركز شباب تلا vs الحمام

كفر الشيخ‏ vs بلدية المحلة

ألعاب دمنهور‏ vs أبو قير للأسمدة

المنصورة vs سيدي سالم

غزل المحلة vs الجزيرة مطروح (الخامسة عصرا )