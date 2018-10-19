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أخبار العالم

موقع تركي يكشف مكاسب أردوغان وقطر والإخوان من أزمة خاشقجي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:14 م
صدى البلد
سمر صالح

ذكر موقع أحوال التركى اليوم الجمعة أن مزاعم تركيا حول اختفاء او قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي من قبل المملكة العربية السعودية تمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تحقيق المزيد من المكاسب الدولية من وراء تلك الشائعات التى لا تستند إلى أى دليل.

وأفاد الموقع أن خاشقجي، وهو صحفى بارز في المملكة العربية السعودية اختفى يوم 2 أكتوبر ومنذ ذلك الحين بدأ الرئيس التركى في نشر سيناريوهات عن مقتله داخل السفارة.

وتابع أحوال أن توجيه أردوغان للإتهامات المزعومة ضد السعودية يصب في مصلحة تركيا إذ يزيد علاقاتها الموثقة مع قطر ضد المملكة ويزيد ترابط الأخوان الارهابين بتركيا ضد السعودية ويصب في مصلحة أردوغان عن طريق تدفق الدعم القطري للأخوان عبر تركيا.

وأكد الموقع أن تداول أردوغان لقضية خاشقجى بهذه الطريقة يحقق منافع اقتصادية هائلة ويعزز موقف تركيا ضد السعودية وروسيا وإيران، ويوجه الرآى العام العالمى بعيدًا عن انتهاكات أردوغان ضد الأكراد في تركيا وسوريا.

من ناحية أخرى، اتهم بعض السياسين الأتراك إدارة أردوغان بالنفاق حول قضية خاشقجي ، نظرًا لسجل تركيا المعروف في قتل واعتقال الصحفيين.
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