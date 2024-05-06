الغندور يعلق على خسارة الزمالك أمام سموحة

علق خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال الغندور في تصريحات فضائية :"من الواضح أن اللاعيبة والجهاز الفني بقيادة جوميز لا يفكرون سوى في بطولة الكونفدرالية".

وأضاف: ".جوميز بيلعب بتشكيل أي حاجة وخلاص، وكان أهم حاجة عنده المباراة القادمة في الكونفدرالية، علشان كده مريح زيزو ودونجا وفتوح وعمر جابر، وسامسون أكينيولا، والمثلوثي، بالإضافة للإصابات".

وتابع: "من فترة كبيرة والزمالك بيعتمد على عواد فقط في حراسة المرمى، وهذا غلط كبير، حتى لو محمد صبحي بعيد عن مستواه شوية".



وتابع: "أتمنى أن الزمالك يأخذ مركز ثاني حتى يشارك في دوري أبطال أفريقيا".