المستشفيات التعليمية تعقد المؤتمر السنوى لمعهد الكلى والمسالك البولية

يعقد المؤتمر السنوي للمعهد القومي للكلى والمسالك البولية، والذى ينعقد فى الفترة من ٨ إلى ١٠ مايو ٢٠٢٤ تحت رعاية وبحضور الدكتور. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وصرح لدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة بأن هذا الحدث الدولى الذى ينظمه المعهد القومى للكلى والمسالك البولية سنوياً يعتبر بمثابة قمة علمية دولية تستعرض كل ما هو حديث فى أساليب زراعة الكلى على مستوى العالم، وأحدث الابتكارات والمعايير العلمية فى هذا المجال، كما سيناقش أيضاً أحدث الطرق فى علاج أمراض الكلى والمسالك البولية، مما يعتبر فرصة رائعة لتبادل الخبرات والرؤى فى هذا المجال الحيوي.

وأضاف الدكتور محمد صلاح الدين زكى.. عميد المعهد القومى للكلى والمسالك البولية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر سيستضيف أساتذة ومتخصصين فى مجال زراعة الكلى من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، تركيا، أسبانيا، السعودية، الإمارات، الأردن، لبنان، ليبيا، سوريا، العراق، اليمن، نيجيريا، بالإضافة إلى كافة الجامعات المصرية، والمؤسسات العلمية والبحثية داخل مصر المهتمة بأمراض وزراعة الكلى وجراحات المسالك البولية.