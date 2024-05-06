دمياط تتحول إلى دفتر عزاء بعد وفاة طبيب شاب| تفاصيل

تحولت صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك بدمياط، إلى دفتر عزاء ونعى لطبيب شاب توفي أمس بعد إصابته بوعكة صحية لمدة ٢٥ يوما وكان محجوظ بالمستشفى وسط دعوات زملائه له بالشفاء إلى أن توفي أمس بعد صراع مع المرض.

إنه الطبيب الشاب، شريف نايل مدرس مساعد القلب بطب الأزهر بدمياط الجديدة، شهد له جميع زملائه ومرضاه بحسن الخلق كان يحب الجميع ويسعي بشتي الطرق لمساعدة مرضي القلب وتخفيف آلامهم فاطلقوا عليه "طبيب القلب وطيب القلب" على حسب ما نشره عنه خلال الساعات الماضيه عقب إعلان وفاته.



الطبيب الشاب كام حديث دمياط كلها حيث سادت حاله من الحزن بين الأطباء لوفاة الطبيب الشاب وكذل المواطني ممن تعاملوا معه ولمسو منه حسن الخلق وسعه الصدر وحرصه على المرضى.

ومن جانبها نعت نقابه الأطباء الفرعية بدمياط الطبيب الشاب وطلبوا بالدعاء له بالرحمه والمغفرة.