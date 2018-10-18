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أخبار العالم

إسرائيل تغير مسارات طائراتها على خلفية التدهور الأمني في الجنوب

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:28 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلنت سلطة الطيران الإسرائيلية، اليوم الخميس، حدوث تغيير في مسارات إقلاع وهبوط الطيران في مطار بن جوريون.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سلطة الطيران قولها إن التغييرات تمت على عمليات الإقلاع والهبوط بالمطار من الناحية الشمالية والشرقية.

وتشهد حدود قطاع غزة مع اسرائيل توترا شديدا على خلفية الصواريخ الأخيرة التي أطلقت من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

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