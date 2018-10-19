التنمية المحلية تحتفل بتخريج 108 متدربين في مجال إدارة الأزمات .. صور

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة والتابع لوزارة التنمية المحلية بتسليم شهادات تخرج 4 دورات تدريبية لعدد 108 متدربين على برامج تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء في مجال إدارة الأزمات وصقل مهارات العاملين بإدارة الموازنة وصقل مهارات العاملين بالمكاتب الفنية إضافة الي برنامج إدارة المشروعات للعاملين بالإدارة المحلية.





وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على أهمية التدريب فِي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، حيث إن التدريب يساعد على بناء موظفين قادرين على الاستجابة السريعة للتغيرات والتطورات التكنولوجية في بيئة العمل.





كما يساهم التدريب أيضًا في إعداد الموظفين لشغل وظائف أعلى من خلال تأهيلهم لمهام جديدة، موضحًا ضرورة الالتزام ببعض المبادئ الأساسية التي يجب توافرها لنجاح الدورات التدريبية وأهمها ربط التدريب بحاجة العمل الحقيقية لتحقيق الاستفادة المرجوة من الدورات التدريبية والعمل على تحفيز العاملين لتشجيعهم على تطبيق ما تم التدريب عليه ومتابعة المدربين للمتدربين وتواصلهم معهم وإفساح المجال لهم في الحوار والنقاش بما يسهم في تبادل المعلومات والمعارف بينهم وتحقيق أهداف الدورات التدريبية.





وأوضح المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية ومدير مركز التنمية المحلية بسقارة أنه سيتم خلال الأسبوع القادم تنظيم 3 دورات تدريبية أخرى لعدد 81 متدرب من المحافظات في برامج الحاسب الآلي وصقل مهارات العاملين المعينين الجدد في مجال الإدارة المحلية ودورة إعداد مدربين TOT تحت إشراف د. رجاء محمود عثمان مدير عام التدريب بالمركز.







