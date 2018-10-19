مذيعات برنامج 3 ستات: ليه الست بتحلو بعد الطلاق

قالت الإعلامية ياسمين فهمي خلال تقديمها برنامج "3 ستات" مع الإعلامية سالى حماد وليلى عز العرب، إن عدد حالات الطلاق وصل لـ 250 حالة يوميا، لافتة إلى أن الجديد فى الأمر أن المطلقات أصبحن يزددن جمالا بعد الانفصال قائلة: "الستات بتحلو بعد الطلاق".



من جانبها أوضحت سالي حماد خلال برنامج "3 ستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أهم أسباب الطلاق هو تبادل الأدوار بين الرجل والمرأة قائلة: "البنت مبقتش بنت زى الاول والولد مبقاش راجل زى الاول الأدوار اختلفت".



ووافقتها الرأي ليلى عز العرب قائلة:" اعرف رجاله قاعدة فى البيت والستات هى اللى بتشتغل"، مشيرة إلى أن الأمر قد يكون مجرد حالات نادرة ولكن قد تنتشر الحالات بكثرة.