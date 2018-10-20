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أخبار العالم

أمر ملكي بإعفاء قيادات استخباراتية سعودية على خلفية مقتل خاشقجي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، بإعفاء قيادات استخباراتية من منصابهم وذلك على خلفية مقتل المواطن السعودي والكاتب الصحفي، جمال خاشقجي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي أمر إنهاء خدمة مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي، وإنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليفة الشايع.

كما شمل الأمر الملكي إنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح، ونائب رئيس الاستخبارات، أحمد عسيري.
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