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أخبار العالم

الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيًا بالملك سلمان

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى، منذ قليل، اتصالًا هاتفيًا بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبد العزيز.

وقالت الوكالة إن الزعيمين استعرضا العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وتابعت: "كما بحثا مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة بشأنها".
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