الدقهلية .. وفاة طالبين غرقا بمياه ترعة بمركز نبروه

لقى طالبان بالمرحلة الثانوية الأزهرية مصرعهما غرقا أثناء استحمامهما داخل ترعة تيرة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين وجرى نقلهما لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا من مركز شرطة نبروه، يفيد بغرق شابين أثناء استحمامهما في مياه ترعة قرية تيرة التابعة للمركز.

انتقل ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ جرى انتشال الجثتين وبالفحص تبين أن الشابين هما محمد فهمي جميل، ومحمد الشحات نجم 17 عامًا، مقيمان بقرية بانوب دائرة المركز، طالبان بالمرحلة الثانوية الأزهرية وجرفهما التيار أثناء استحمامهما في المياه

تم نقل الجثتين إلى مستشفى نبروه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة .