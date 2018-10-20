ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

متحدث الجيش الإيراني: أمريكا وإسرائيل دبرتا هجوم الأحواز

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:15 م
المتحدث باسم الجيش
المتحدث باسم الجيش الإيراني أبوالفضل شكارجي
على صالح
اتهم المتحدث باسم الجيش الإيراني، أبوالفضل شكارجي، الولايات المتحدة بالكذب وأن الإدارة الأمريكية أعلنت حربها على بلاده.

ووفقا لوكالة أنباء "إرنا" الايرانية، قال شكارجي إن الأمريكيين دقوا طبول الحرب واستهدفوا دق أعناق شعبنا بممارسة الضغوط ضد الإيرانيين.

واتهم الناطق باسم الجيش الايراني أن الولايات المتحدة تخطط عمليات إرهابية ضد دولته بمشاركة اسرائيل، مضيفا أن واشنطن وتل ابيب متورطين في الهجوم الذي وقع في مدينة الأحواز ضد عناصر من الجيش خلال عرض عسكري أواخر سبتمبر الماضي.
loading...

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الرمان؟

مصر: التحقيقات السعودية قطعت الطريق على محاولات تسييس قضية خاشقجي

شريهان تبهر جمهورها بجمالها في حفل زفاف شيماء سيف

تعرف على التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام هدرسفيلد تاون فى الدوري الانجليزي

هايلي بالدوين تحمل لقب عائلة زوجها جاستين بيبر رسميًا

محمد رمضان وبوسي يشعلان ختام زفاف شيماء سيف.. صور

ضبط عصابة العقر بعد استيلائهم على شقق جهاز التعمير بالعبور

الإمارات تشيد بتوجيهات وقرارات الملك سلمان بشأن قضية خاشقجي

إسرائيل تعتقل مدير مخابرات القدس

خلفان يعلق على إعلان السعودية عن وفاة خاشقجي

محافظ البحيرة: نستهدف مضاعفة الإنتاج السمكي العام المقبل ..فيديو

المحرصاوي: شيخ الأزهر يستحق جائزة نوبل للسلام بجدارة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

فيديو

آلاف البريطانيين يحتجون في لندن لاستفتاء ثان على خروج بريطانيا ..فيديو
تعرف على مؤشرات الإصلاح الاقتصادي المصري.. فيديو
محافظ البحيرة: نستهدف مضاعفة الإنتاج السمكي العام المقبل ..فيديو
تعرف على تفاصيل مبادرة مسعفون بيئيون ..فيديو
الزراعة: تخصيص 25% من الإنتاج السمكي بالبحيرة للأهالي بأسعار مخفضة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟