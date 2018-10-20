متحدث الجيش الإيراني: أمريكا وإسرائيل دبرتا هجوم الأحواز

اتهم المتحدث باسم الجيش الإيراني، أبوالفضل شكارجي، الولايات المتحدة بالكذب وأن الإدارة الأمريكية أعلنت حربها على بلاده.



ووفقا لوكالة أنباء "إرنا" الايرانية، قال شكارجي إن الأمريكيين دقوا طبول الحرب واستهدفوا دق أعناق شعبنا بممارسة الضغوط ضد الإيرانيين.



واتهم الناطق باسم الجيش الايراني أن الولايات المتحدة تخطط عمليات إرهابية ضد دولته بمشاركة اسرائيل، مضيفا أن واشنطن وتل ابيب متورطين في الهجوم الذي وقع في مدينة الأحواز ضد عناصر من الجيش خلال عرض عسكري أواخر سبتمبر الماضي.

