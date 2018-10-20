ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مظاهرات في تايوان للمطالبة باستفتاء على الاستقلال

السبت 20/أكتوبر/2018 - 05:22 م
صدى البلد
رويترز
تظاهر بضعة آلاف من المؤيدين للاستقلال في تايبه عاصمة تايوان، اليوم السبت، احتجاجا على بكين ودعوا إلى تنظيم استفتاء على إعلان الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي رسميا الاستقلال عن الصين.

نظمت جماعة تأسست قبل ستة أشهر تدعى تحالف فورموسا المظاهرة التي تعد واحدة من أكبر المظاهرات في تايوان هذا العام، وتجمع المحتجون قرب مقر الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تنتمي إليه الرئيسة تساي إينج وين.

وتدهورت العلاقات بين تايوان والصين منذ تولت تساي الرئاسة في عام 2016، إذ تشتبه الصين في أنها تسعى للدفع نحو استقلال رسمي وهو أمر يعد خطا أحمرا بالنسبة لبكين.

وتعتبر الصين تايوان إقليما مارقا ولم تستبعد قط استخدام القوة لإخضاع الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي لسيطرتها.

وكثفت بكين هذا العام الضغوط العسكرية والدبلوماسية ونفذت تدريبات جوية وبحرية حول الجزيرة وأقنعت ثلاثا من الحكومات القليلة التي ما زالت تدعم تايوان بالتوقف عن هذا الدعم.

وقال محتجون إن على حكومة تساي مقاومة الصين ونادوا بتنظيم استفتاء على الاستقلال لتجنب "ابتلاع" تايوان. وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "لا مزيد من التنمر، لا مزيد من التبعية".
loading...

ترشيحاتنا

شاهد .. خاتم خطوبة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي

صدمة للجهاز الفني بالأهلي.. إصابة فتحي وفحص طبي لتحديد موقفه من رحلة الجزائر

أول ظهور لـ ويزو نجمة مسرح مصر بعد الحمل فى زفاف شيماء سيف

إصابة سيدة وزوجها في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بالشرقية ..صور

هدف تعادل تشيلسي يتسبب في مشاجرة بين مورينيو ومساعد ساري.. فيديو

مسئولة التعليم الخاص: أنا في مكتبي بالوزارة.. ولم أترك منصبي

وزير الدفاع: الجيش والشرطة سيظلان سدًا منيعًا في مواجهة التحديات ومحاربة قوى التطرف والإرهاب

موجة سخرية من إيفانكا ترامب على تويتر بسبب سقراط

أرقام قياسية حققها لاعبو مانشستر يونايتد وتشيلسي خلال مواجهة الـ 100 دقيقة

نائبة تطالب بمنع ارتداء النقاب بسبب الإخوان

قطر تغرق في شبر مية .. فيديو وصور

إصابة شقيقين بجروح وحروق في مشاجرة مع آخرين بالشرقية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتاح مهرجان هواة المسرح لأعضاء مراكز الشباب .. صور

إطلالة ناعمة لـ نانسي عجرم خلال إحيائها حفلا في باريس.. صور

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

فيديو

محافظ القليوبية في جولة مفاجئة لقها: السيارات المتهالكة قنبلة موقوتة
مى حلمى تكشف عن أغنية حفل زفافها من محمد رشاد .. فيديو
أحمد فؤاد سليم: كنت حكمدارا في الجيش أثناء حرب أكتوبر.. فيديو
بدرة: زيادة الاستثمار 24% على عام 2017.. فيديو
الزراعة تكشف تفاصيل جديدة عن إستراتيجية تطوير الثروة السمكية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟