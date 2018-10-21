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برلمان

تعرف على اجتماعات لجنة الشئون الإفريقية للبرلمان خلال الأسبوع

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:03 ص
النائب طارق رضوان_رئيس
النائب طارق رضوان_رئيس لجنة الشئون الأفريقية
أمينة الدسوقى
أعلنت لجنة الشئون الإفريقية برئاسة النائب طارق رضوان عن جدول اجتماعات ولقاءاتها خلال الفترة من 21 أكتوبر حتي 25 أكتوبر، تبدأ بتكريم رؤساء اللجنة السابقين وتسليمهم دروع اللجنة تقديرا لدورهم في إثراء عمل اللجنة غدا، فضلا عن لقاء مع الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي بمقر الوزارة.

وتابعت اللجنة فى بيانها أنه سيتم عقد اجتماع اللجنة لمناقشة رؤية وخطة عمل اللجنة يوم الاثنين، بالإضافة إلى عقد لقاء مع السفير أنطونيو فرنانديز سفير أنجولا بالقاهرة، وعقد اجتماع مع السفير سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية بصالون كبار الزوار بمبني الري يوم الثلاثاء.

كما تلتقي اللجنة مع السفير سيبوليا سام مالي سفير أوغندا بالقاهرة، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة ١٢ ظهرا بمقر لجنة الشئون الإفريقية.
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