120 ألف فلسطيني ما بين شهيد وجريح.. المسلماني: حرب غزة كابوس

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن حرب غزة ليست حقيقة. إنها مجرد كابوس، مشيرا إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة، مش متصورين حجم الدمار الذي حدث والقذائف التي القيت

وقال أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى”، عبر فضائية “الحياة”، أن هناك 120 الف فلسطيني ما بين جريح وشهيد ومفقود، مؤكدا أن 37 مليون طن من الركام موجود في غزة نتيجة تدمير مباني لا حصر لها في قطاع غزة.

وتابع مقدم برنامج “الطبعة الأولى”، أنه نحتاج 14 سنة لإزالة الركام الذي حدث، مؤكدا أن الدمار الكبير أيقظ الكثير من الضمير العالمي، ولكن على ارغم منذلك استمر الدعم لإسرائيل.