برلمانية: عقوبة القتـ ل الخطأ غير كافية ويتم الاستهتار بها

قالت النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، إن العقوبة الحالية لجريمة القتل الخطأ غير كافية، ويتم الاستهتار بها، ما يتطلب تغليظها خصوصًا في حوادث الطرق، لما تسببه من خسائر بشرية ومادية واجتماعية واقتصادية.

وتابعت الهواري في تصريحاتها لـ صدى البلد أن القتل الخطأ أحد القضايا التي تشغل بال المواطنين، منوهة بأن جزءًا كبيرًا منها مرتبط بحوادث الطرق.

وطالبت الهواري اللجوء للحل التشريعي وتغليظ العقوبات حتى تكون رادعًا لكل من تسول له نفسه الاستهتار بحياته أو حياة الآخرين.

واكدت الهواري بضرورة تحويل الجرم في حالات القتل الخطأ لجناية بدلًا من جنحة إذا كانت ناجمة عن إهمال من السائق أو كان متعاطيًا للمخدرات، بغض النظر عن عدد حالات الوفاة التي تسبب فيها، وحال ثبوت عدم القصد تكون العقوبة كما هي في القانون الحالي.