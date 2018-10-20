رزان مغربي تنشر صورة بصحبة سمير غانم وتعلق: أسطورة كل زمان

نشرت الفنانة رزان مغربي، صورة جديدة لها برفقة نجم الكوميديا سمير غانم، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





وكتبت "مغربي" تعليقًا على الصورة قائلة: "من نعم ربنا علينا سمير غانم، بهجة الحياة الحب والنجاح والضحكة الحلوة مع نجم اسطورة لكل زمان وعصر، اللعيب سمير غانم ربنا يديك الصحة على كل ضحكة قدمتها لنا".



