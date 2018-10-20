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فن

رزان مغربي تنشر صورة بصحبة سمير غانم وتعلق: أسطورة كل زمان

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:35 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الفنانة رزان مغربي، صورة جديدة لها برفقة نجم الكوميديا سمير غانم، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت "مغربي" تعليقًا على الصورة قائلة: "من نعم ربنا علينا سمير غانم، بهجة الحياة الحب والنجاح والضحكة الحلوة مع نجم اسطورة لكل زمان وعصر، اللعيب سمير غانم ربنا يديك الصحة على كل ضحكة قدمتها لنا".

يذكر أن المذيعة رزان المغربي، يُعرض لها حاليا برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر"، ويشاركها في تقديمه المذيع الرياضي، مهيب عبد الهادى، ويسافر البرنامج حول العالم، لإجراء مقابلات مع أشهر لاعبي كرة القدم المصريين المحترفين في الخارج.
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