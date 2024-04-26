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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

داعية شهير خاض في عرضي.. ميار الببلاوي تنهار في بث مباشر

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

خرجت الفنانة والمذيعة ميار الببلاوي، بمقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، ظهرت فيه منهارة بسبب اتهام داعية لها بعد حلقتها الأخيرة مع الإعلامية بسمة وهبة

وقالت ميار الببلاوي، خلال البث المباشر أن داعية شهير خاض في عرضها بسبب تصريحاتها الأخيرة في برنامج العراقة مع الإعلامية بسمة وهبة، التي تم عرضها في الموسم الرمضاني الماضي.

وتابعت ميار الببلاوي، أنها تحب هذا الداعية وتقديره وكانت تريد استضافته في برنامجها، ولكنها فوجئت بهجومه عليها وجرحه لها، مشيرة إلى أن الحلقة اختصرت في المونتاج ولم يتم عرض كلامها كاملا.  

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ميار الببلاوي عن خلع الحجاب في أيام السراب: عملت عمرة وتبت عن لبس الباروكة

ميار الببلاوي مع بسمة وهبة 

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّها استمرت في التمثيل رغم ارتداء الحجاب؛ لأنها تحب التمثيل، موضحةً: "اعتز جدا بالإمام أبو حنيفة النعمان، والإمام عبدالحليم محمود، ومسلسل الإمام الشافعي وكل مسلسلاتي".

وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "بالنسبة لمشهد السرير في مسلسل أيام السراب، فهو معمول بمقاييس شرعية جدا، مكناش لازقين في بعض، ولا حتى متغطيين بغطاء واحد".

وتابعت الفنانة: "ممكن أكون أسأت للحجاب بالمشهد ده، ومن يوم ما لبست الباروكة في المسلسل ده؛ وأنا بحارب اللي بيلبسوا الباروكة، لأني يومها حسيت بطعنة في قلبي، لبست البونيه وخلعت الحجاب، قلت عارضات الأزياء الإيرانيات بيلبسوا كده، وبعد المشهد؛ عملت عمرة وتبت عنه، لأني لبست الباروكة فوق البونيه".

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّها لم تتزوج في السر أبدا، موضحةً: "زوجي الحالي لم أعلن عن هويته، سبق وحجزني في بلده وأنا حبسته في مصر".

وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "والدته لم تقل أنني سرقت ذهبها، وهو كان متغاظ إني خرجت من البلد من غير ما هو يعرف، أخدت ابني وسافرت".

وتابعت الفنانة: "رفعت عليه قضية في مصر وحبسته كنا في عز الثورة، طلقني كتير واتجوزنا كتير، طلقني حوالي 11 مرة.. هو أول حب في حياتي وأول راجل في حياتي، مخلفناش من بعض، وكنت عاوزة أخلف فاتجوزت غيره ورجعت له تاني، حصلت مشاكل واتطلقنا، ورغم مشاكلنا وقف جنبي لما ماما ماتت وساندني بكل اللي يقدر عليه بعد ما شيلت الرحم وكان كريم معايا وابني".

علقت الفنانة  ميار الببلاوي، على مشاركتها في مسلسل "أيام السراب"، قائلة: "كان مسلسلا سعوديا، والسعودية –آنذاك- وضعت محظورات درامية، وبالتالي مشهد السرير مش حرام، لا أنا قربت من الراجل، ولا هو قرب مني".

 

ميار الببلاوي تعترف: خلعت الحجاب في مسلسل أيام السراب


وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "الدراما فيها مقاييس مختلفة عن السينما؛ لأنها تدخل كل بيت، ومسلسل أيام السراب درامي عربي سعودي ولا مشكلة فيه".

وتابعت الفنانة: "خلعت الحجاب في المسلسل وارتديت باروكة.. لبست بونيه وفوقيه باروكة عشان المشهد كان عبارة عن إني نايمة وبيدخل واحد عشان يقتلني وجوزي كان متفق معاه، وكان نايم جنبي على السرير والمفروض إن القاتل يخش يقتلني، والمشهد كان في منتهى الستر والاحترام، كنت متغطية وهو متغطي".

وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "الدراما فيها مقاييس مختلفة عن السينما؛ لأنها تدخل كل بيت، ومسلسل أيام السراب درامي عربي سعودي ولا مشكلة فيه".

وتابعت الفنانة: "خلعت الحجاب في المسلسل وارتديت باروكة.. لبست بونيه وفوقيه باروكة عشان المشهد كان عبارة عن إني نايمة وبيدخل واحد عشان يقتلني وجوزي كان متفق معاه، وكان نايم جنبي على السرير والمفروض إن القاتل يخش يقتلني، والمشهد كان في منتهى الستر والاحترام، كنت متغطية وهو متغطي".

 

واجه شيخ العرافين الفنانة ميار الببلاوي، بـ محاولة فنانة لتسميمها، عبر وضع السم في طعامها، لترد قائلة: "يخرب بيتك يا شيخ الخباصين وشيخ الموقعاتية، إحنا المفروض نعملك مقام سيدي الخباص".

وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "اللي بتقوله حصل جوه بيتي، ومحدش يعرفه، يخربيت عقلك، أنت مخاوي؟".

وتابعت الفنانة: "لن أقول اسم الفنانة، لكن الموقف الذي أقوله حدث بالفعل.. كانت بتحب حد، ولما قالت له؛ قالها إنه عايز ميار، وهي مجاتليش بنفسها، لكن بعتت لي خدامة، والحد ده رجل أعمال كبير".

وقالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّها رفضت الزواج من داعية سلفي شهير، موضحةً: "هو معروف إنه مزواج، لكن مش هقول اسمه".

وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "كان هيطلع معايا في برنامج كنت بقدمه مع أحد المذيعين، فقال للمذيع دي حلوة مقدرش أقعد قدامها إلا لما أتجوزها، قعدت أضحك ومكنش بيهزر".

وتابعت الفنانة: "الشيخ معروف إنه مزواج، وبالفعل عرض عليّ الزواج ورفضت أن أتزوج به، لأني مش بحب سكته، وفي الآخر مطلعش معانا، لأنه اشترط إني مكنش موجودة في الحلقة". 

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