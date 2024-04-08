شيخ العرافين يصدم تامر عبد المنعم.. والأخير يفجر مفاجأة على الهواء

حلّ الفنان تامر عبدالمنعم، ضيفًا على برنامج "العرافة" والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة "النهار".

وفجّر الفنان تامر عبدالمنعم، خلال اللقاء العديد من التصريحات الخاصة بتعليقاته المختلفة على الفنانين ونجوم الطرب الغنائي والشخصيات العامة.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



تامر عبد المنعم يفجر مفاجأة: سب الإخوان لشقيقي المتوفى جعلني أعتزل التمثيل

قال الفنان تامر عبدالمنعم، إنّ “حملة تنمر” أجبرته على اعتزال التمثيل.

واسترسل:"أخويا مات والبعض قل أدبه عليه ودخلوا في حرمانية الموتى، وفي لحظة ضعف صعبت عليّا نفسي؛ لأني ماليش ذنب إني أخي توفي، ثم تراجعت فورا عن الاعتزال".



القضايا لسه مكملة..تامر عبدالمنعم يتحدث عن محمد فؤاد وعلاقته به

تحدث الفنان تامر عبدالمنعم عن صلحه مع المطرب محمد فؤاد منذ 5 سنوات، إلا أن القضايا استمرت بينهما.

وقال عبدالمنعم، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «اتصالحنا والموضوع خلص بمشاكله، لكن محمد فؤاد لسه شغال في قضيته وأنا لسه شغال في قضيتي، لكن نلتقي وبنسلم على بعض مفيش حاجة والدم عمره ما يبقى مياه.



شيخ العرافين يصدم تامر عبدالمنعم: كنت بتعمل إيه في كازينو القمار؟

واجه شيخُ العرافين الفنانَ تامر عبدالمنعم، بقوله إنه كان موجودا في كازينو للقمار في لندن، ليرد الأخير: «أنت عبيط ولا إيه؟! أنت شفتني ولا ايه»، ليواصل شيخ العرافين: «شوفت الإسترليني كان مغرقك بكاوي بكاوي».

تامر عبدالمنعم: طالبت بمنع الكبار من الغناء بفلاشة بسبب انتهاء صلاحية أصواتهم

أكد الفنان تامر عبدالمنعم، أنه طالب نقابة المهن الموسيقية بمنع الكبار من الغناء بفلاشة بسبب انتهاء صلاحية أصواتهم.

تامر عبدالمنعم يشن هجوما على حمو بيكا: مش فنان وبيقدم استعباط وبذاءة

قال الفنان تامر عبدالمنعم، إنّه قال من قبل إن الجيل الجديد يعرف حمو بيكا أكثر من العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، متابعا: "ده معناه إنه معروف اكتر بس مش فنان ولا نجم".

«جبتها من شعرها ومنعتها تمثل».. تامر عبدالمنعم: كنت خطيب زينة في 1999

قال الفنان تامر عبدالمنعم، إنّه كان خطيب الفنانة زينة في عام 1999، ومنعها من التمثيل.

واسترسل: "اتخانقت معاها وروحت جيبتها من شعرها من عند إيناس الدغيدي، واستخبت تحت الترابيزة مني، ووريتها أيام سوده".



تامر عبدالمنعم عن هجومه على سمية الخشاب: «مهرجان الجونة اختُزل في فستانها»

علق الفنان تامر عبدالمنعم، على هجومه على الفنانة سمية الخشاب بسبب إحدى دورات مهرجان الجونة، حيث قال في وقت سابق: «أتحدى تكون شافت فيلم من أفلام مهرجان الجونة».

