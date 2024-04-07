القضايا لسه مكملة..تامر عبدالمنعم يتحدث عن محمد فؤاد وعلاقته به

تحدث الفنان تامر عبدالمنعم عن صلحه مع المطرب محمد فؤاد منذ 5 سنوات، إلا أن القضايا استمرت بينهما.

وقال عبدالمنعم، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «اتصالحنا والموضوع خلص بمشاكله، لكن محمد فؤاد لسه شغال في قضيته وأنا لسه شغال في قضيتي، لكن نلتقي وبنسلم على بعض مفيش حاجة والدم عمره ما يبقى مياه.

واسترسل:"المحكمة هي اللي تقول مين معاه حق، وعمرو دياب توسط للصلح بيننا وعمل قعدة كيبرة في فندق شهير حضرها أحمد آدم ومحمد لطفي ورؤوف عيد ومحمد فؤاد، وقبلها قالي اللي هحكم بيه هيتعمل وافقت، لكن لما كلم محمد فؤاد رجع لي تاني وقالي مفيش فايدة".



