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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تامر عبدالمنعم عن هجومه على سمية الخشاب: «مهرجان الجونة اختُزل في فستانها»

تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم

علق الفنان تامر عبدالمنعم، على هجومه على الفنانة سمية الخشاب بسبب إحدى دورات مهرجان الجونة، حيث قال في وقت سابق: «أتحدى تكون شافت فيلم من أفلام مهرجان الجونة».

وقال عبدالمنعم، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «أردت الدفاع عن المهرجان، ومعرفش سمية الخشاب خالص، واتقابلنا مرة واحدة".

واسترسل:" بالنسبة إلى هجومي عليها، فقد كنا في قصر السينما، وهاجم البعض مهرجان الجونة". 

وأكمل: «سألتهم لو كانوا يريدون الهجوم على مهرجان الجونة أم الريد كاربت، عيب لما يبقى عندنا مهرجان محترم وكبير اللي أنا مش مدعو فيه، واللي عاملينه مصريين، اما بالنسبة لسمية الخشاب فأنا أتحدى إن علاقتها بالمهرجان تتجاوز الافتتاح والريد كاربت ولم تشاهد فيلما".

وأوضح:" الكلام كان على فستان سمية الخشاب؛ عشان كده قلت مينفعش نختزل المهرجان في فستانها". 

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