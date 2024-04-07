مش فنان شوف حد يقرأ لك.. تامر عبدالمنعم يهاجم حمو بيكا

علق الفنان تامر عبدالمنعم، على هجومه على مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بعدما أخطأ في نطق اسم كوكب الشرق أم كلثوم ونطقه «أم كلثون»، متابعا:"قولتله شوف حد يقرأ لك".



وقال عبدالمنعم، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «لما يجي عليّ الزمن إن حمو بيكا يقولي نضف قلبك وشوف لك فيلم تمثله يبقى الحمد لله إني رديت الرد ده».



واسترسل: «أنا فنان، حمو بيكا مش فنان، ولما يجيبوا حد عشان يبقى نمرة فكاهية ويطلع يجعر في فرح فالناس تتفرج عليه يبقى نسمي القرد فنان لما القرداتي بيجيبه وبيعمل فقرة القرد، فنان دي كلمة كبيرة».



وأكد على أنه لا يحب المهرجانات، لكن بعض مؤديها يجيدون الغناء مثل عمر كمال، وحسن شاكوش، مشيرًا إلى أن الأخير أقل كثيرا من عمر كمال.



