تامر عبدالمنعم يشن هجوما على حمو بيكا: مش فنان وبيقدم استعباط وبذاءة

قال الفنان تامر عبدالمنعم، إنّه قال من قبل إن الجيل الجديد يعرف حمو بيكا أكثر من العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، متابعا: "ده معناه إنه معروف اكتر بس مش فنان ولا نجم".



وأضاف عبدالمنعم، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «عدد النجوم في مصر قليلين للغاية، وعددهم 10 أو 15 فنانا، وبكل تأكيد لن يكون من بينهم حمو بيكا».



واسترسل: «من النجوم، أحمد عز وأحمد السقا وأحمد حلمي وعمرو دياب ومحمد منير، أما حمو بيكا فهو ليس مغنيا شعبيا، فالغناء الشعبي كان آخره عدوية، كما قدم حكيم لونا شعبيا".

وأكمل:"بالنسبة لحمو بيكا وعدد المشاهدات على المهرجانات التي يؤديها، فمش كل ما يشاهد فن، ولو كنت النقيب مش هديله تصريح ولو الرقيب مش هيخليه يغني لأن ده مش غناء، لأن لما يقدم استعباط وبذاءة يبقى يتمنع».

