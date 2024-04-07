«جبتها من شعرها ومنعتها تمثل».. تامر عبدالمنعم: كنت خطيب زينة في 1999

قال الفنان تامر عبدالمنعم، إنّه كان خطيب الفنانة زينة في عام 1999، ومنعها من التمثيل.

واسترسل: "اتخانقت معاها وروحت جيبتها من شعرها من عند إيناس الدغيدي، واستخبت تحت الترابيزة مني، ووريتها أيام سوده".

وأضاف عبدالمنعم، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «الترابيزة عند إيناس الدغيدي كانت كبيرة، ولما زينة كانت بتختفي مني، كان اللي في دماغي إنها بتكذب عليّ وبتحب واحد تاني، لكن طلعت كانت بتخطط لفيلم مذكرات مراهقة، رغم اتفاقنا على عدم عملها بالتمثيل».

وتابع الفنان: «ذهبت إلى العمارة التي بها مكتب إيناس الدغيدي، وانتظرت بالأسفل، وعندما دخلت زينة إلى هناك؛ هجمت عليهم".

وأكمل:"إيناس قالت لي: أنت مجنون، ونزلت جريت ورا زينة، وهذا الموقف تسبب في مجئ هند صبري إلى مصر؛ لأنها من جسدت الشخصية، ومنعت زينة من التمثيل لحد ما سيبنا بعض".