تامر عبد المنعم يفجر مفاجأة: سب الإخوان لشقيقي المتوفى جعلني أعتزل التمثيل

قال الفنان تامر عبدالمنعم، إنّ “حملة تنمر” أجبرته على اعتزال التمثيل.

واسترسل:"أخويا مات والبعض قل أدبه عليه ودخلوا في حرمانية الموتى، وفي لحظة ضعف صعبت عليّا نفسي؛ لأني ماليش ذنب إني أخي توفي، ثم تراجعت فورا عن الاعتزال".

وأضاف عبدالمنعم، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «اتقالي أخوك اللي مات ربنا انتقم منك، ده مكنش تنمر، دي قسوة، ده كلام ميرضيش حد، وكانت أول مرة أبكي، أنا قوي جدا، لكن دي حتة ميدخلهاش إلا واحد حقير».

وأضح الحُقراء كانوا كُثر في فترة فيلم المشخصاتي 2، وكلهم كانوا إخوان، هم لا يعرفون الرحمة ولا يعرفون ربنا، واتضايقت جدا لكن الفيلم ده هزهم، وعايش بقاله 8 سنين وبيتعرض في ذكرى ثورة 30 يونيو دايما، الإخوان كانوا ناس حقيرة جدا في خصومتهم".