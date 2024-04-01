ميار الببلاوي عن خلع الحجاب في أيام السراب: عملت عمرة وتبت عن لبس الباروكة

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّها استمرت في التمثيل رغم ارتداء الحجاب لأنها تحب التمثيل، موضحةً: "أعتز جدا بالإمام أبو حنيفة النعمان والإمام عبدالحليم محمود ومسلسل الإمام الشافعي وكل مسلسلاتي".

وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "بالنسبة لمشهد السرير في مسلسل أيام السراب، فهو معمول بمقاييس شرعية جدا، مكناش لازقين في بعض ولا حتى متغطيين بغطاء واحد".

وتابعت الفنانة: "ممكن أكون أسأت للحجاب بالمشهد ده، ومن يوم ما لبست الباروكة في المسلسل ده وأنا بحارب اللي بيلبسوا الباروكة، لأني يومها حسيت بطعنة في قلبي، لبست البونيه وخلعت الحجاب، قلت عارضات الأزياء الإيرانيات بيلبسوا كده، وبعد المشهد عملت عمرة وتبت عنه لأني لبست الباروكة فوق البونيه".