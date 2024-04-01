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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيخ العرافين لميار الببلاوي: 3 فنانين حطوا لك حبوب هلوسة في كانز

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

واجه شيخ العرافين الفنانة ميار الببلاوي، بواقعة على الهواء، قال فيها إن 3 فنانين وضعوا لها حبوب هلوسة في علبة كانز، مشيرًا إلى أن أحدهم فنان والد فنانة حاليا.

وردت "الببلاوي" في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار:  "أنا هيجيلي انهيار عصبي، انت بتقول كده ازاي، الموضوع ده محدش يعرفه غيري ولبيستي، والتلاتة دول فنانين من جيلنا".

ورد شيخ العرافين: "واحد منهم كان فنان أبو فنانة بتمثل دلوقتي"، لترد عليه ميار الببلاوي مؤكدة كلامه: "خلاص، عارف لو قلت هقطع لسانك، على الله ! كفاية مشاكل مع أصحابي، آه حصل"، ورد شيخ العرافين، قائلا: "خلانا في السليم، خلينا في السلام".

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