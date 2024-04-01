ميار الببلاوي عن غضبها من ياسر جلال: رد عليّا وقالي أنا اللبيس

أحرج شيخ العرافين الفنانة ميار الببلاوي، على الهواء، إذ سألها عن سر غضبها من الفنان ياسر جلال، قائلا: "زعلانة منه ليه؟! ده راجل ونجم كبير وجدع ويبوجب مع الناس كلها"، لترد عليه بسمة وهبة: "ده من أجدع الفنانين ورجالة مصر، لو زعلانة منه أموتِك".

وقالت الببلاوي باكية في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "الحاجة الوحيدة اللي بتخليني أعيط غير موضوع ماما هو موضوع ياسر، انا بحبه جدا ورامز جدا، إحنا بدأنا إخوات وأصحاب".

وتابعت الفنانة: "زعلانة منه عشان كان واحشني التمثيل وأشتغل ومحتاجة أشتغل ساعتها بسبب ظروف نفسية وقناتي كانت مقفولة، وأنا من جيل السقا وكريم عبدالعزيز وكلنا جيل واحد لكن عمري ما سمعت سماعة على حد وقلت له عاوزة أشتغل معاك، وفي مرة اتجرأت وكلمت ياسر، وهو أجدع واحد ومش بينسى العِشرة وكلمته كان بيعمل مسلسل الفتوة، فطلبت منه أشتغل في مسلسل الفتوة لأنه في عصر معين وينفع ألبس الحجاب، قالي مقدرش ومليش حكم في المسلسل ومقدرش أختار حد، واليوم ده قلبي وجعني، أنا بحبه أوي واتصدمت، ومرة تانية كلمته على رقمه الخاص رد عليّ وقالي أنا اللبيس".