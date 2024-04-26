المنطقة علي صفيح ساخن.. التصعيد الإسرائيلي الإيراني واحتمالات الحرب| تحليل

في الساعات الأولى من يوم 13 أبريل الجاري، نجحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمساعدة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، في اعتراض وابل من الصواريخ والطائرات بدون طيار انطلقت من داخل الأراضي الإيرانية، واستهدفت إسرائيل في المقام الأول.

وأحبطت المنظومة الدفاعية نحو 170 طائرة مسيرة و120 صاروخا باليستيا و30 صاروخا كروز بنسبة نجاح 99 بالمئة. وقد نجح هذا الهجوم الأول من نوعه الذي تشنه جمهورية المرشد الإيراني في إكساب إسرائيل لحظة نادرة من التعاطف والكثير من التقارير الإعلامية الإيجابية رغم الانتقادات والتغطيات السلبية التي حظت بها دولة الاحتلال منذ شنها عدوانًا علي غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأدى ذلك إلى قيام الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم المشورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لأخذ النصر" وتجنب المزيد من التصعيد. ومع ذلك، بدت إسرائيل مصممة على الرد، وشنت هجومًا مضادًا على نظام دفاع جوي في قاعدة جوية إيرانية في أصفهان.

أثارت الضربة المضادة، على الرغم من كونها رمزية إلى حد كبير، تساؤلات حول دوافع إسرائيل، لا سيما في ضوء نصيحة الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين بوقف التصعيد. ووعد وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، وعضو مجلس الوزراء الحربي بيني جانتس، ونتنياهو، بالانتقام، مما يشير إلى موقف أكثر عدوانية من جانب إسرائيل.

ويعتقد الكثيرون أن طموحات نتنياهو السياسية هي التي تدفع باتجاه الانتقام. ومع انخفاض شعبيته إلى 15%، فقد فقد شعبيته بشدة، بعد أن تشوهت صورته كضامن أمني بعد السابع من أكتوبر الماضي. والحجة هي أن نتنياهو يسعى إلى استعادة شرعيته أو تأخير الحساب السياسي من خلال الدخول في حرب مع إيران.

ومع ذلك، فإن الضغط من أجل الانتقام لا ينبع فقط من دوافع نتنياهو السياسية. وكان بعض منافسيه السياسيين، مثل جانتس وجالانت، من بين أعلى الأصوات التي دعت إلى شن هجوم مضاد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، فمن المرجح أن يصبح جانتس رئيسا للوزراء.

بالإضافة إلى ذلك، كشف استطلاع للرأي أجرته الجامعة العبرية أن 74% من الإسرائيليين يعارضون شن هجوم مضاد إذا كان من شأنه الإضرار بالتحالف الأمني ​​الإسرائيلي مع حلفائها، وقال 56% إن إسرائيل يجب أن تستجيب بشكل إيجابي للمطالب السياسية والعسكرية من حلفائها.

الأسباب وراء الانتقام

وكانت الأسباب الرسمية التي دفعت إسرائيل للانتقام هي "إرسال رسالة" إلى طهران و"تلقينهم درساً". ومع ذلك، يشير التاريخ إلى أن العنف المتبادل غالبًا ما يفشل في تحقيق الغرض المقصود منه.

وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كان رد إسرائيل على إيران مدفوعاً بالانتقام أم بضرورات استراتيجية أعمق.

كان الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل كبيراً، حيث تم إطلاق حوالي 60 طناً من المتفجرات، مما يشكل انتهاكاً للقواعد غير المكتوبة لحرب الظل بين إسرائيل وإيران وتسبب في توتر كبير في إسرائيل.

وعلى الرغم من هذه الاستفزازات، بدا أن الرد الإسرائيلي كان محسوباً لتجنب أي تصعيد كبير.

حرب الظل والتهديد النووي

إن حرب الظل المستمرة بين إسرائيل وإيران تشمل في المقام الأول حزب الله وحماس والحوثيين. ومن المرجح أن ترى إسرائيل حاجة إلى مواصلة استهداف هذة الجماعات لعرقلة تدفق الموارد إليهم من جانب إيران. فضلاً عن ذلك فإن مخاوف إسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني تساهم في موقفها الدفاعي.

أدى انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي الإيراني، إلى زيادة مخاوف إسرائيل بشأن طموحات إيران النووية. ويشعر القادة الإسرائيليون بالقلق من أن إيران المسلحة نووياً ستزيد من جرأة دعمها لوكلائها أو تهدد إسرائيل بشكل مباشر. وتدفع هذه المخاوف إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات وقائية، حتى لو كان ذلك يهدد بتصعيد الصراع.

التداعيات المستقبلية

تسلط الأحداث الأخيرة بين إسرائيل وإيران الضوء على الديناميكيات المعقدة بين البلدين واحتمال نشوب صراع أوسع نطاقا. وتشير الضربة المضادة في أصفهان إلى اتباع نهج حذر في الانتقام، لكن التوترات الأساسية بين إسرائيل وإيران لا تزال دون حل.

ولمنع نشوب حرب إقليمية في الشرق الأوسط، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها التعامل مع إيران لاحتواء طموحاتها النووية. وبدون هذه الجهود، فإن خطر المزيد من التصعيد والصراع سيكون مرتفعا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على استقرار المنطقة بشكل عام.