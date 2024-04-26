عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«الإخوان» تنظيم سري مريب| عائض القرني يكشف 10 أخطاء للجماعة الإرهابية.. ويطالب بحلها

عائض القرني
عائض القرني

طالب الداعية السعودي عائض القرني، بحل جماعة الإخوان الإرهابية والسرورية، واصفًا إياها بالتنظيم السري والمريب.

عائض القرني يطالب بحل جماعة الإخوان الإرهابية

حذر القرني، في لقاء ببرنامج "من إلى" على قناة "إم بي سي" مع الإعلامي ياسر العمرو، الذي بُث اليوم الجمعة، من أن وجود تنظيم الإخوان؛ يُشكّل خطرًا على استقرار الدول، وداعيًا إلى وجوب محاربته.

وكشف القرني لأول مرة، 10 أخطاء قاتلة لجماعة الإخوان الإرهابية، منها: تقصيرهم في نشر التوحيد الصحيح والعقيدة الصحيحة، وانشغالهم بالسياسة وسعيهم إلى الحكم عن طريق الدعوة، واختراع توحيد الحاكمية مكان توحيد الألوهية، واستماتتهم لإقامة الخلافة وتقديس هذا المطلب، وتمييع عقيدة الولاء.

منير أديب: أغلب التنظيمات المسلحة خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو

عائض القرني يكشف أخطاء الإخوان 

ولفت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية لديها غبش في مسألة الوطن، وتمييع الوطنية بحجج واهية، مثل الأممية، وكذلك الحزبية المقيتة، وانقسام المسلمين لديهم إلى إخواني، وغير إخواني.

وأضاف الداعية السعودي: "من أخطائهم القاتلة: إهمال العلم الشرعي والتحصيل العلمي، وإشغال الشباب بأمور السياسة والانتخابات والبرلمان، وتقاربهم مع المد الصفوي الخميني، وعدم اعترافهم بالأخطاء، واستمرارهم في النفق المظلم!

وأوضح الدكتور القرني موقف الإخوان من حكام الدول الإسلامية قائلاً: إنهم يعادونهم، ولا يرون بيعة بعد بيعتهم المرشد العام؛ فلا يبايعون هؤلاء الحكام.

القرني عائض القرني الإخوان الإرهابية الحديث النبوي الدول الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

محمد عبد المنعم يفتتح التسجيل للأهلي في مرمي مازيمبي

بعد انقلاب سيارته.. الكشف عن حجم إصابة بن غفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

لا عزمته ولاأعرفه.. بدرية طلبة تعلق على ظهورها مع صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

صدمة.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

على حساب الزمالك | بيراميدز يتوج بأول بطولة دوري

موضوعات متعلقة

النشرة الدينية| مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي .. و10 كلمات مستجابة يهتز لها عرش الرحمن

هل يؤثر الإسراع في الصلاة على صحتها؟.. دار الإفتاء تحذر من أمر يبطلها

ماذا يفعل النبي عند هبوب الرياح ؟.. سُنة مهجورة ودعاء يغفله الكثيرون

هل يجوز أن أخبر فلانا أني دعوت له ؟.. دار الإفتاء تجيب

رسائل مفتي الجمهورية في ذكرى تحرير سيناء: مصر محل تشريف وعناية من الله كل وقت

ما المقصود بقول النبي «المرء على دين خليله»؟.. علي جمعة يوضح

دعاء اهتز له عرش الرحمن.. 10 كلمات مستجابة اغتنمها في ساعة الجمعة

لماذا حرم الله الأذان على النساء؟.. أسراره والحكمة من كونه عبادة الرجال

ترشيحاتنا

منافس الأهلي القادم.. الترجي يتأهل لنهائي إفريقيا بالفوز على صن داونز

للمرة الخامسة على التوالي| الأهلي يتأهل لنهائي أبطال إفريقيا بعد الفوز على مازيمبي

البيت الأبيض: ليس لدينا أنظمة "باتريوت" متاحة الآن لتسليمها إلى أوكرانيا

المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لزوجين خطفا طفـ.لة لاستغلاها في التسول

ما المقصود بـ الحج الأكبر.. ومن هو الذي لا يقبل حجه؟

للمرة الثانية على التوالي.. علي فرج يتوج ببطولة الجونة للإسكواش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تشارك بـ4 سيارات سيدان ودفع رباعي بـ«معرض بكين».. لن تصدق مواصفاتها

لتجعله أكثر إحتشاما.. ماجدة الرومي تجري تعديلا على فستانها بحفلها في قصر عابدين

يتخطى ربع مليون جنيه.. سعر فستان مايان السيد الذهبي يثير الجدل

الصين: مكافأة مالية 1400 دولار لاستبدال السيارات القديمة بجديدة

فيديو

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ