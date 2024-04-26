«الإخوان» تنظيم سري مريب| عائض القرني يكشف 10 أخطاء للجماعة الإرهابية.. ويطالب بحلها

طالب الداعية السعودي عائض القرني، بحل جماعة الإخوان الإرهابية والسرورية، واصفًا إياها بالتنظيم السري والمريب.

عائض القرني يطالب بحل جماعة الإخوان الإرهابية

حذر القرني، في لقاء ببرنامج "من إلى" على قناة "إم بي سي" مع الإعلامي ياسر العمرو، الذي بُث اليوم الجمعة، من أن وجود تنظيم الإخوان؛ يُشكّل خطرًا على استقرار الدول، وداعيًا إلى وجوب محاربته.

وكشف القرني لأول مرة، 10 أخطاء قاتلة لجماعة الإخوان الإرهابية، منها: تقصيرهم في نشر التوحيد الصحيح والعقيدة الصحيحة، وانشغالهم بالسياسة وسعيهم إلى الحكم عن طريق الدعوة، واختراع توحيد الحاكمية مكان توحيد الألوهية، واستماتتهم لإقامة الخلافة وتقديس هذا المطلب، وتمييع عقيدة الولاء.

عائض القرني يكشف أخطاء الإخوان

ولفت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية لديها غبش في مسألة الوطن، وتمييع الوطنية بحجج واهية، مثل الأممية، وكذلك الحزبية المقيتة، وانقسام المسلمين لديهم إلى إخواني، وغير إخواني.

وأضاف الداعية السعودي: "من أخطائهم القاتلة: إهمال العلم الشرعي والتحصيل العلمي، وإشغال الشباب بأمور السياسة والانتخابات والبرلمان، وتقاربهم مع المد الصفوي الخميني، وعدم اعترافهم بالأخطاء، واستمرارهم في النفق المظلم!

وأوضح الدكتور القرني موقف الإخوان من حكام الدول الإسلامية قائلاً: إنهم يعادونهم، ولا يرون بيعة بعد بيعتهم المرشد العام؛ فلا يبايعون هؤلاء الحكام.