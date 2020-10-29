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أخبار العالم

بعد دخوله العناية المركزة.. تعرف على الحالة الصحية لــ عائض القرني

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:15 م
عائض القرني
عائض القرني
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محمود نوفل
كشفت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن مصادرها الخاصة، تحسن الحالة الصحية للداعية الإسلامي الشهير عائض القرني بشكل كبير مقارنة مع ما كانت عليه أمس، مع استمرار منع الزيارة عنه.


وكانت وسائل إعلام سعودية، أمس الأربعاء، أفادت بنقل الداعية الشهير الشيخ عائض القرني إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض، بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وذكرت التقارير الإعلامية أنه تم نقل الشيخ عائض القرني إلى مستشفى الحبيب بحي الريان بمدينة الرياض يوم ٢٤ أكتوبر بعد تأكد إصابته بالفيروس قبل أن تتطوَّر حالته ليتم نقله صباح أمس، الأربعاء، إلى أحد المستشفيات الحكومية بالرياض.


ويشار إلى أن عائض القرني كاتب وشاعر وداعية إسلامي، له كثير من الكتب والخطب والمحاضرات الصوتية والمرئية من دروس ومحاضرات.


وولد القرني بقرية آل شريح بمحافظة بلقرن في 1 يناير 1959 الموافق 1379هـ، وحصل على الشهادة الجامعية من كلية أصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

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