بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإيراني بعد الهجوم الأمريكي على فوردو

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث يعقد وزير الخارجية الإيراني مؤتمرا صحفيا للحديث عن الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية وتداعيات الحرب بينهم وبين إسرائيل.



وأضاف وزير الخارجية الإيراني، خلال لكمته بالمؤتمر الصحفي المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن أمريكا تتحمل المسؤولية عن عواقب عملها العدواني، منوها بأن طهران ستواصل الدفاع عن سيادتها وشعبها.

وأكمل: نطالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لإدانة الهجمات الأمريكية، مضيفا: ترامب لم يخدع إيران فحسب بل بلاده أيضا.

وشدد على أن الهجوم الأمريكي يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، منوها بأن طهران تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن أمنها ومصالحها وشعبها.