بسبب وردة.. معجب يفاجئ أنغام ورد سريع للفنانة بحفل الكويت

ظهرت الفنانة أنغام، في مقطع فيديو متداول من حفلها الأخير في دولة الكويت، أول أمس الجمعة 20 يونيو، بموقف مفاجئ من أحد الحضور.

وخلال مقطع الفيديو، ظهر أحد الحضور للحفل يحاول إعطاء أنغام، وردة إلا أن البودي جارد أخذ منه الوردة ليعطوها للفنانة.

ورفضت أنغام، تصرف البودي جارد ولم تأخذ منه الوردة، وطلبت أن تأخذها من المعجب مباشرة، وبالفعل عاد لها المعجب وأخذت الفنانة منه الوردة وقبلتها.

مقطع الفيديو، انتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا، وأشاد الجمهور بموقع أنغام.

مدرسة أنغام للأخلاق الحلوة، هذه الانسانة اللي تشرف بلدها، وتشرف جمهورها أينما كان، يمكن الشخص هذا قاطع مسافة كبيرة عشان يعطيها وردة ... #أنغام لجبر الخواطر@Angham #انغام_في_الكويت pic.twitter.com/i8da95VBkC — @Mash 💚💐 (@ARiyadhever) June 21, 2025

أغاني أنغام

وفي بداية شهر يناير ، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام.

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بأربع أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.