نائب يطالب بتوفير متخصصين لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر

طالب النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، بتوفير متخصصين لإعادة تأهيل النساء ضحايا الإتجار بالبشر، نفسيًا واجتماعيًا، بهدف إعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخري.



وأضاف الغول لـ "صدى البلد" أن كل دول العالم عليها أن تعيد تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر، لاسيما إذا كانوا نساء،وإيجاد فرصة عمل مناسبة لهم.



كانت عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، صرحت بأنه تم توقيع بروتوكولين هامين مع وزارة التضامن الاجتماعي، أحدهما خاص بحماية حق الفتيات والنساء ضحايا الاتجار بالبشر، عن طريق إنشاء مآوى لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.