عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| تامر حسني يعتذر لـ بدرية طلبة.. انهيار ميار الببلاوي

أخبار الفن
أخبار الفن

تامر حسني يعتذر لـ بدرية طلبة.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: انهيار ميار الببلاوي بسبب داعية شهير، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار. 

 

سيد رجب : كنت مرشحا لدور والد أحمد السقا في إبراهيم الأبيض

بدأ ماستر كلاس الفنان سيد رجب ، ضمن فاعليات الدورة العاشرة من مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة ، وتديره الفنانة سلوي محمد علي.

 

مخدتش فلوسي.. شكوى ضد حلا شيحة في نقابة المهن التمثيلية|تفاصيل

تقدم علي عبد الرحمن مدير أعمال حلا شيحة السابق، بشكوى ضدها بنقابة المهن التمثيلية التي يرأسها الدكتور أشرف زكي، مطالبًا بالحصول على مستحقاته المالية المتفق عليها مع الفنانة، بعد عودتها للمجال الفني مؤخرا.

 

تامر حسني يعتذر لـ بدرية طلبة .. لهذا السبب

نشرت الفنانة بدرية طلبة، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيه الفنان تامر حسني، يهنئها بزفاف ابنتها ويعتذر لها عن عدم حضوره بسبب السفر.

 

سيد رجب: فيلم الشوق نقلة مهمة في حياتي

أقام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير  ماستر كلاس للفنان سيد رجب من داخل المتحف الروماني اليوناني حاورته خلاله الفنانة سلوي محمد علي في حضور محموعة من السينمائين والفنانين ضيوف المهرجان منهم الفنانة رانيا يوسف والفنان حمزة العيلي ورمزي العدل والمخرج هاني لاشين ومستشار وزير الثقافة الدكتور خالد عبدالجليل والمنتج محمدو العدل والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار والمخرج صفي الدين محمود والمخرج العماني حميد بن سعيد العامري .

 

صعب حضور أي احتفال.. رسالة من شريهان لـ بدرية طلبة والأخيرة ترد

اعتذرت الفنانة شريهان للفنانة بدرية طلبة عن عدم حضور حفل زفاف ابنتها سلمى، والذي أقيم منذ يومين داخل أحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة.

 

لا عزمته ولاأعرفه.. بدرية طلبة تعلق على ظهورها مع صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز

نشرت الفنانة بدرية طلبة، صورة لها من حفل زفاف ابنتها سلمى، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها مع شاب ذوي الهمم صاحب واقعة الفنان أحمد عبد العزيز، وعلقت على ظهوره في حفل الزفاف.

 

حمادة هلال يعلن وفاة ابن خالته

أكد الفنان حمادة هلال، وفاة ابن خالته اليوم الجمعة، وتشييع جنازته غدا السبت إلى مقابر الأسرة، ولم يكشف أي تفاصيل أخرى عن الوفاة والجنازة.

 

داعية شهير خاض في عرضي.. ميار الببلاوي تنهار في بث مباشر

خرجت الفنانة والمذيعة ميار الببلاوي، بمقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه منهارة بسبب اتهام داعية لها بعد حلقتها الأخيرة مع الإعلامية بسمة وهبة.

بدرية طلبة تامر حسني ميار الببلاوي سيد رجب حلا شيحة شريهان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

محمد عبد المنعم يفتتح التسجيل للأهلي في مرمي مازيمبي

بعد انقلاب سيارته.. الكشف عن حجم إصابة بن غفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

لا عزمته ولاأعرفه.. بدرية طلبة تعلق على ظهورها مع صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

صدمة.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

على حساب الزمالك | بيراميدز يتوج بأول بطولة دوري

ترشيحاتنا

منافس الأهلي القادم.. الترجي يتأهل لنهائي إفريقيا بالفوز على صن داونز

للمرة الخامسة على التوالي| الأهلي يتأهل لنهائي أبطال إفريقيا بعد الفوز على مازيمبي

البيت الأبيض: ليس لدينا أنظمة "باتريوت" متاحة الآن لتسليمها إلى أوكرانيا

المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لزوجين خطفا طفـ.لة لاستغلاها في التسول

ما المقصود بـ الحج الأكبر.. ومن هو الذي لا يقبل حجه؟

للمرة الثانية على التوالي.. علي فرج يتوج ببطولة الجونة للإسكواش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تشارك بـ4 سيارات سيدان ودفع رباعي بـ«معرض بكين».. لن تصدق مواصفاتها

لتجعله أكثر إحتشاما.. ماجدة الرومي تجري تعديلا على فستانها بحفلها في قصر عابدين

يتخطى ربع مليون جنيه.. سعر فستان مايان السيد الذهبي يثير الجدل

الصين: مكافأة مالية 1400 دولار لاستبدال السيارات القديمة بجديدة

فيديو

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ