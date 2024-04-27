أخبار الفن| تامر حسني يعتذر لـ بدرية طلبة.. انهيار ميار الببلاوي

تامر حسني يعتذر لـ بدرية طلبة.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: انهيار ميار الببلاوي بسبب داعية شهير، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

بدأ ماستر كلاس الفنان سيد رجب ، ضمن فاعليات الدورة العاشرة من مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة ، وتديره الفنانة سلوي محمد علي.

تقدم علي عبد الرحمن مدير أعمال حلا شيحة السابق، بشكوى ضدها بنقابة المهن التمثيلية التي يرأسها الدكتور أشرف زكي، مطالبًا بالحصول على مستحقاته المالية المتفق عليها مع الفنانة، بعد عودتها للمجال الفني مؤخرا.

نشرت الفنانة بدرية طلبة، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيه الفنان تامر حسني، يهنئها بزفاف ابنتها ويعتذر لها عن عدم حضوره بسبب السفر.

أقام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ماستر كلاس للفنان سيد رجب من داخل المتحف الروماني اليوناني حاورته خلاله الفنانة سلوي محمد علي في حضور محموعة من السينمائين والفنانين ضيوف المهرجان منهم الفنانة رانيا يوسف والفنان حمزة العيلي ورمزي العدل والمخرج هاني لاشين ومستشار وزير الثقافة الدكتور خالد عبدالجليل والمنتج محمدو العدل والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار والمخرج صفي الدين محمود والمخرج العماني حميد بن سعيد العامري .

اعتذرت الفنانة شريهان للفنانة بدرية طلبة عن عدم حضور حفل زفاف ابنتها سلمى، والذي أقيم منذ يومين داخل أحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة.

نشرت الفنانة بدرية طلبة، صورة لها من حفل زفاف ابنتها سلمى، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها مع شاب ذوي الهمم صاحب واقعة الفنان أحمد عبد العزيز، وعلقت على ظهوره في حفل الزفاف.

أكد الفنان حمادة هلال، وفاة ابن خالته اليوم الجمعة، وتشييع جنازته غدا السبت إلى مقابر الأسرة، ولم يكشف أي تفاصيل أخرى عن الوفاة والجنازة.

خرجت الفنانة والمذيعة ميار الببلاوي، بمقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه منهارة بسبب اتهام داعية لها بعد حلقتها الأخيرة مع الإعلامية بسمة وهبة.