مخدتش فلوسي.. شكوى ضد حلا شيحة في نقابة المهن التمثيلية|تفاصيل

تقدم علي عبد الرحمن مدير أعمال حلا شيحة السابق، بشكوى ضدها بنقابة المهن التمثيلية التي يرأسها الدكتور أشرف زكي، مطالبًا بالحصول على مستحقاته المالية المتفق عليها مع الفنانة، بعد عودتها للمجال الفني مؤخرا.

وقال مدير أعمال حلا شيحة في الشكوى، إنه تفاجأ بعد عودة حلا شيحة للعمل مرة أخرى، بتهربها من سداد مستحقاته المالية، بالمخالفة للاتفاق الذي تم بينهما.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بينه وحلا شيحة، على أن يتولى مسؤولية إدارة أعمالها قبل عودتها من كندا، بالتزامن مع قرار نقابة المهن التمثيلية بعودتها للتمثيل بعد اعتذارها عما بدر منها في أكثر من مناسبة حول آرائها في الوسط الفني.

شاركت حلا مؤخرا في مسلسل مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوي مصطفي ، نور النبوي، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.