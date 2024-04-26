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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صعب حضور أي احتفال.. رسالة من شريهان لـ بدرية طلبة والأخيرة ترد

شريهان
شريهان

اعتذرت الفنانة شريهان للفنانة بدرية طلبة عن عدم حضور حفل زفاف ابنتها سلمى، والذي أقيم منذ يومين داخل أحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة.

وأرسلت شريهان رسالة إلى بدرية طلبة كتبت فيها: أهلًا أهلًا أهلًا بحبيبتي الجميلة المحترمة والغالية في قلبي جدًا، والله وأقسم بالله دعوتك الكريمة تشرفني ولكني مقلة وخجولة وبيبقى صعب عليا جدًا حضور أي احتفال.

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وأضافت شريهان: لكن ولو تسمحي لي إني آجي لابنتي سلمى حبيبتي ملاكي الجميل والتي لا أنسى لقاءها ولقاءك أبدًا... اسمحي لي إني أجي أبارك لها في أي وقت وقتكم يسمح وحكون أكثر من سعيدة وفرحانة ومتشرفة سامحيني.. واكتبي لي العنوان أرجوكي، وحددي الوقت المناسب لأتشرف لكم بالمباركة.. ألف مبروك حبيبتي بدرية.. واعرفي إن قلبي يحبك أكثر من جدًا.. فأنا قابلت قلبك وإنسانيتك قبل فنك وموهبتك.. سامحيني.

ردت بدرية طلبة على رسالة شريهان كاتبة: مش لاقيا رد غير أني أعيط من الفرحة، لمجرد ردك الجميل ودا مش جديد عليكي يا ملكة القلوب ربنا يجبر بخاطرك، على قد قلبك الجميل وأخلاقك العالية.
وعلى جانب اخر نشرت الفنانة بدرية طلبة، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيه الفنان تامر حسني، يهنئها بزفاف ابنتها ويعتذر لها عن عدم حضوره بسبب السفر.

وردت بدرية طلبة، على فيديو تامر حسني، في تعليق، قائلة: «عقبال أولادك، ومن غير ما تقول أنا عارفه مين تامر اللي بيجبر بخاطر الصغير قبل الكبير، ربنا يجبر بخاطرك وتفرح بأولادك يا جدع».

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