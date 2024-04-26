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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صابرين تكشف أسم الفيلم ندمت على المشاركة فيه.. ما قصته؟

صابرين
صابرين

كشفت الفنانة صابرين عن ندمها على المشاركة فى كثير من الأعمال التى لم تكن راضية عنها وعلى رأس هذه الأعمال فيلم هاشتاج جوزني

 

وأكدت صابرين خلال حلولها ضيفة على الإعلامية سارة الدندراوي ببرنامج تفاعلكم أنها ندمانة على المشاركة فى هذا الفيلم.
 

هاشتاج جوزني

 وتدور أحداث فيلم "هاشتاج جوزني" في إطار كوميدى رومانسى من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع (مايان السيد)، ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها وإتمام الزواج في نهاية الأحداث. ويشارك في بطولة فيلم "هاشتاج جوزني" بيومي فؤاد، وصابرين، ودينا، وإسلام إبراهيم، وريهام الشنواني، وسامي مغاوري، ومحمد محمود، ولبنى عزت، وعدد آخر من الفنانين.

 

صابرين تتحدث عن داش وعصام عمر 

 

وعبرت الفنانة صابرين، عن سعادتها بالتعاون مع الجيل الجديد من الفنانين وعلي رأسهم أحمد داش وعصام عمر من خلال مسلسلها “مسار إجباري”، المعروض خلال شهر رمضان الماضي. 

وقالت "صابرين"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تابعت خلال الفترة الماضية النجاحات  التي حققها كل من احمد داش وعصام عمر على الشاشة، مشيرة إلى نجاحهما من خلال إثبات أنفسهما، مؤكدة "هم شباب موهوبين ويملكون خامة "حلوة" في مجال التمثيل والأداء، ونحن في حاجة لتلك المواهب باستمرار، فدائمًا ما أقول إن "مصر ولاده" بمثل تلك المواهب".
 

وأضافت صابرين “المزج بين الأجيال أمر طبيعي، فأتذكر أنني في عمر السابعة عشرة قدمت مسلسل هالة والدراويش، وشاركني في البطولة نجوم كبار مثل يوسف شعبان، وفردوس عبد الحميد، والراحلة كريمة مختار، ومحمود الجندي، فدمج الأجيال في عمل يتحدث عن الشباب أمر جيد، وفى غاية الأهمية، حتي نطرح من خلال هذا مشاكلهم على الشاشة”.

صابرين هاشتاج جوزني سارة الدندراوي

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