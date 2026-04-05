ترامب يمدد الموعد النهائي لإعادة فتح مضيق هرمز 24 ساعة إضافية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم "الأحد"، تمديد المهلة الممنوحة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز 24 ساعة إضافية.

وذكر ترامب -في منشور مقتضب عبر حسابه على منصته الخاصة "تروث سوشال"- أنه مدد المهلة النهائية حتى "الساعة 8:00 مساءا بتوقيت واشنطن"، دون أن يُدلي بمزيد من التفاصيل.

يُشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يعطي فيها مهلة لطهران بإعادة فتح المضيق أو مواجهة حملة قصف أمريكية مكثفة لمواقع الطاقة.

كان أول إنذار لمدة خمسة أيام، لكنه مدده عشرة أيام أخرى في نهاية شهر مارس الماضي. كما كان من المفترض أن ينتهِي هذا الموعد النهائي غدًا الاثنين قبل تأخير ترامب الأخير.