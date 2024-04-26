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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني يجري مباحثات مع وزيرة الخارجية الهولندية بشأن غزة والضفة

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع وزيرة الخارجية الهولندية هانكي برونز سلوت، مستجدات الأوضاع في فلسطين، في ظل استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة، والكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وتصاعد وتيرة اعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية.

وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني، الوزيرة الهولندية على خطط الحكومة لتعزيز الجهود الإغاثية وتلبية الاحتياجات الطارئة، والإصلاح المؤسسي، مشددا على أهمية دعم الحكومة ومساندتها لإنجاح مهامها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وثمن مصطفى موقف هولندا عبر الاتحاد الأوروبي الرافض لجرائم المستعمرين ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وشكر رئيس الوزراء الفلسطيني هولندا على تقديمها مساعدات إغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، داعيا الحكومة الهولندية لاستئناف تمويلها للـ"أونروا"، وذلك لدورها الهام في تقديم الخدمات للاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.

من جانبها، أكدت الوزيرة الهولندية موقف بلادها الداعم لحل الدولتين، وأهمية تحقيق السلام وهنأت رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة وبدء مهامها، مرحبة ببرامجها الإصلاحية، ومشيرة الى أنها ستزور فلسطين قريبا للتباحث في مستجدات الأوضاع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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