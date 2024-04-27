نتنياهو يرفض المقترح المصري بشأن غزة.. مواعيد فتح وغلق المحلات مع بداية التوقيت الصيفي.. تحرك عاجل من الزمالك لحل أزمة بو طيب| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



استثناء الخميس والجمعة.. مواعيد فتح وغلق المحلات مع بداية التوقيت الصيفي

أكد الإعلامي ضياء رشوان، إن التوقيت الصيفي قد بدأ اليوم رسميا، مشيرا إلى أن مواعيد غلق المحلات التجارية أيضا سيتم تغييرها.



الزراعة: إنتاج نصف مليون فدان بسيناء يدخل الأسواق قريبا

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة أنشأت مدينة للصيادين في سيناء، ومدرسة لتدريب الصيادين على أعمال الصيد، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة البيطرية لتنشيط الإنتاج الحيواني.



البث الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تؤيد الاقتراح المصري بشأن غزة ونتنياهو يرفضه

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية، أن المؤسسة الأمنية ومعظم القيادة السياسية تؤيد الاقتراح المصري بشأن غزة.. لكن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يوافق عليه.



ساعة زيادة لمواعيد غلق المحال التجارية بسبب التوقيت الصيفي لهذا السبب

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التننمية المحلية ، عن مواعيد غلق المحال التجارية الصيفية ، موضحا أن المواعيد الجديدة تطبق اليوم وحتى آخر خميس من سبتمبر من كل عام.



عضو نقابة المهندسين: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تتضمن مادة لاستكمال البناء المخالف.. بشرط

تحدث المهندس ماير جرجس، عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، عن قانون التصالح الجديد، المقرر تطبيقه بداية من 4 مايو 2024، بعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به الشهر الماضي.

سميرة أحمد تكشف عن مفاجأة: رشحوني قبل سهير البابلي لمدرسة المشاغبين

أكدت الفنانة القديرة سميرة أحمد ،أنها تتمنى زيارة منطقة الدرب الأحمر التي عاشت بها، موضحة: الأهالي هناك طيبين ويحبوني ويقدروني.



تحرك عاجل من الزمالك لحل أزمة بو طيب ورفع القيد عن النادي

كشف جمال الزهيري، الناقد الرياضي، تطورات أزمة وقف القيد بنادي الزمالك بسبب خالد بوطيب لاعب الفريق السابق لحين سداد مبلغ الغرامة.

لم تنـ.تحر.. سميرة أحمد تتحدث عن أسباب موت سعاد حسني

أكدت الفنانة القديرة سميرة أحمد أنها ساهمت في اكتشاف ياسمين عبد العزيز وأحمد فهمي وكريم عبد العزيز، قائلة: كنت أشاهد التليفزيون وشوفت بنت جميلة بتلعب بعينها في أحد الإعلانات وقلتلهم عاوزاها علشان تمثل معايا وهي ياسمين عبد العزيز.





كسرله ضلوعه .. أول مكالمة لوالديّ طفل شبرا ضحية تجارة الأعضاء

قال محمد سعد والد طفل شبرا الضحية ، إنه كان دائم التوعية لابنه من التعامل مع الغرباء ، او تعاطي اي مخدر او شيء غير معروف ، موضحا :" المشكلة أن القاتل راجل كبير وبيصلي وبتاع ربنا ".

جبريل الرجوب يحذر من اجتـ.ـياح قوات الاحتلال لرفح الفلسطينية

قال اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية بحركة فتح، إن القيادة السياسية في مصر، تولي اهتماما كبيرا للقضية الفلسطينية، منذ بداية الأزمة، وليس وليد اللحظة.