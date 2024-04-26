لم تنـ.تحر.. سميرة أحمد تتحدث عن أسباب موت سعاد حسني

أكدت الفنانة القديرة سميرة أحمد أنها ساهمت في اكتشاف ياسمين عبد العزيز وأحمد فهمي وكريم عبد العزيز، قائلة: كنت أشاهد التليفزيون وشوفت بنت جميلة بتلعب بعينها في أحد الإعلانات وقلتلهم عاوزاها علشان تمثل معايا وهي ياسمين عبد العزيز.



وحكت الفنانة القديرة سميرة أحمد علاقتها بالفنانة الراحلة سعاد حسني وقالت إن تلك الصداقة بدأت من فيلم البنات والصيف، مؤكدة أن الفنانة سعاد حسني لم تنتحر.



وأضافت سميرة أحمد خلال لقائها مع الإعلامية القديرة إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: لا أحب مصطلح السينما النظيفة.



وعن رأيها في الفنانة هند رستم، قالت سميرة أحمد، إنها من نجمات الفن الجميل وكانت تلقب بمارلين مونرو.

‏‎وفي الحلقة الثانية، فتحت الفنانة القديرة صندوق الذكرياتوحكت لأول مرة تفاصيل جديدة عن أعمالها الفنية.



‏‎وقالت سميرة في الحلقة التي تذاع الجمعة المقبلة، إن الفنان ياسر جلال يستحق النجومية التي وصل إليها، وأن الفنانة منى زكيموهوبة، قائلة: منى زكي من الفنانات اللي بحبها أوي أوي.